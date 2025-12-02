Снова мама: актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Недавно она переехала в дом своего избранника.

Звезда сериала «Закрытая школа» актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка. Об этом пишет Super.ru.

По данным издания, Муцениеце родила девочку 1 декабря в московском роддоме Лапино. Сейчас актриса восстанавливается, поэтому и не спешит радовать поклонников фотографиями в соцсетях.

Вместо этого у нее на странице продолжает появляться заготовленный контент с беременным животом.

Отец ребенка — музыкант Петр Дранга. С ним Агата познакомилась летом 2024 года. Вскоре влюбленные объявили о свадьбе. Торжество состоялось 25 августа 2025-го. Церемония была камерной, но трогательной. Ее Муцениеце назвала «днем любви, семьи и единства поколений». Незадолго до этого Агата познакомила своего избранника с дочерью Мией и сыном Тимофеем, которые родились в браке с актером Павлом Прилучным.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Агата Муцениеце вместе с детьми и тремя собаками переехала в особняк Петра Дранги.

