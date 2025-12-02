Нарушителей порядка на железной дороге в России найдут с помощью ИИ

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Житенев; 5-tv.ru

Работает система распознавания лиц.

Платить штрафы теперь придется чуть ли не всем, кто перебегает железнодорожные пути на запрещающий сигнал или в неположенном месте. Раньше такие случаи, по сути, оставались безнаказанными. Теперь выявлять нарушителей поможет искусственный интеллект, который, как обещают, без труда распознает любого. Но как? Ведь далеко не каждый россиянин предоставлял свои биометрические данные и, тем более, давал право на их использование. Во всех нюансах разбирался корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Этот петербуржец любит рисковать. Капюшон закрывает обзор, наушники глушат звуки. Так и пробирается через железнодорожные пути. И говорит, якобы, другого выхода нет. Но еще как есть! До перехода — 50 метров, но лень побеждает.

«В данном месте вообще нельзя запрещено вообще проходить пути. На станции „Девяткино“ оборудован подземный пешеходный переход, где безопасно можно переходить», — объясняет Максим Батаев, дорожный мастер.

И тут же очередной нарушитель пойман с поличным. Но ничего страшного в прогулке по рельсам он не видит.

В Минтрансе хотят бороться с такими нарушителями с помощью технологического прогресса и штрафов — финансовые санкции обычно быстро помогают одуматься. Камеры наблюдения сейчас везде, и объекты транспортной инфраструктуры — не исключение.

Мера направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, переходящих через железнодорожные пути.

Предпосылки для этого возникли из-за пугающей статистики. За прошлый год только в Москве и области 612 пострадавших и 167 летальных исходов. Всего по России почти 1200 человек погибли под колесами поезда. Для сравнения: в Индии ежегодно фиксируется 22 тысячи смертей, хотя численность населения в десять раз больше, да и люди, в целом, менее дисциплинированы.

В конце лета возле станции МЦД-2 «Дмитровская» поезд насмерть сбил мужчину, однако даже такие трагичные случаи не останавливают людей. Те продолжают переходить железнодорожные пути как в неположенных местах, так и в положенных, правда делают это на красный сигнал светофора, буквально перед надвигающимся поездом.

Повезет, если рядом будет ангел-хранитель, как девушка из Подмосковья, которая спасла пенсионерку буквально в последнюю секунду. Однако если рядом никого нет, то все может закончиться трагически.

По задумке, штрафы будут автоматически прилетать с камер, оборудованных системой распознавания лиц. Но есть нюанс — персональные данные. Сличать будут с биометрией, которую человек сдавал, не рассчитывая на то, что она попадет в распоряжение Министерства транспорта.

«Давать гражданскому какому-то ведомству такие полномочия... это вызовет только отток тех граждан, которые уже сдали биометрические данные и пользуются ими. На сегодняшний день это порядка 50 миллионов со всей России», — отмечает Тимур Матвеев, юрист.

К тому же появится очевидное неравенство. Тех, кто предоставлял биометрию, система «узнает», а остальных — нет. А еще различит ли камера близнецов или просто похожих людей? У силовых ведомств, внедривших пилотный проект по распознаванию лиц еще в 2019 году, проблем практически не возникает. Но там всю информацию обрабатывает человек.

«Здесь нет автоматического определения, когда используется только один фактор, ваше лицо, как биометрические данные. То есть здесь идет полный набор факторов с установлением вашего нахождения в месте. То есть лицо является просто отправной точкой, а дальше идут оперативно-розыскные мероприятия», — рассказывает Дмитрий Соболев, директор департамента по взаимодействию с органами государственного власти Центра биометрических технологий.

Получается, нужно набирать штат операторов, которые будут вручную проверять, кому выписывать штраф. Пойдет ли ведомство на такие траты? Наконец, нельзя забывать и про инфраструктуру. Там, где нет переходов, люди пойдут по рельсам — какая бы камера ни стояла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.