Карточные домики на Бали: почему российские звезды рекламировали мошенника

Ущерб от его деятельности составил почти 150 миллионов рублей.

Новые звездные фигуранты появились в скандальном деле о мифических виллах на Бали. К телеведущей Ларисе Гузеевой добавилась Лолита Милявская, Ольга Бузова и другие светские львицы. Все они помогали нечистому на руку коммерсанту Домогацкому привлекать клиентов. Общий ущерб от его деятельности уже составил почти 150 миллионов рублей. Теперь звездных промоутеров подозревают в причастности к афере и просят провести в отношении них прокурорскую проверку. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Лариса Гузеева, Ольга Бузова, Ксения Собчак и Лолита Милявская — сейчас эти имена объединяет одно: в отношении них требуют провести прокурорскую проверку. Виной всему реклама скандально известного бизнесмена Сергея Домогацкого.

«Фахверк Домогацкого за пять лет, что мы с ним знакомы, построил уже 1200 домов и вилл по всему миру», — заявляла телеведущая Ксения Собчак.

«Я очень хочу, чтобы вы запомнили имя и фамилию Сергей Домогацкий. Я знаю его давно, качество проверяла лично», — утверждала певица Лолита Милявская.

Сергей Домогацкий — популярный блогер-застройщик. Его соцсети пестрят презентациями элитного жилья, Сергей сам проектирует эти роскошные виллы и проводит по ним экскурсии.

«Просто это идеал. Это эталон, это венец творения. Ничего лучше просто придумать невозможно», — утверждал он.

Он обещал построить такие же шикарные дома на Бали своим подписчикам. 26 человек поверили ему и заплатили около восьми миллионов долларов. В итоге остались без денег и обещанного жилья, некоторые инвесторы убедились в этом лично, приехав на стройку своих вилл.

«И о каком качестве стройке здесь говорилось? Это прям самые дешевые материалы из всех возможных», — пожаловался один из пострадавших.

Клиенты ждали окончания строительства несколько лет, Домогацкий рассказывал о причинах смещения сроков в соцсетях.

«Государство в одностороннем порядке сменило зону земли. Четко написано, что земля подходит для туристического строительства, для строительства комплексов, вилл, отелей и так далее. Нам сделали зеленую землю, а на зеленой земле строиться нельзя», — сообщил предприниматель.

Интересно, что подобные трудности не возникали при строительстве домов, в которые приходили медийные личности.

«Это очень интересный проект для тех людей, у которых нет огромных возможностей, но которые хотят иметь свою маленькую каморочку», — отмечала певица и телеведущая Ольга Бузова.

По словам пострадавших, именно отзывы знаменитостей стали основной причиной доверия Домогацкому, так он смог завоевать статус добросовестного застройщика более пяти лет назад.

«Он достаточно долго прорабатывал свой бренд, везде публиковал достаточно громкие имена. Если бы он сам кричал, какой он замечательный и все, то как бы эта, извините за выражение, пирамида функционировала?» — поинтересовался пострадавший Андрей Ляпин.

Выяснилось, что строительный магнат занимался рекламой бизнеса в арендованных домах. Вот, например, главная страница отеля в Индонезии — Домогацкий снял здесь сразу несколько видео и говорил, что постройки на его фоне — дело его рук. Другой эскиз своей новой виллы застройщик публиковал в своих соцсетях, обещал построить такой уникальный дом на Бали. Оказалось, Домогацкий не имеет никакого отношения к авторству проекта, он украл эту идею у мексиканских строителей.

Блогер Михаил Нефедов тоже доверился рекламе в соцсетях, но вовремя остановился, решил лично убедиться в качестве работ Домогацкого, понял, что цены завышены и написал об этом в своем блоге. Застройщик не принял критику в свой адрес. Сначала угрожал своему клиенту, после подал на него в суд и обвинил автора статей в клевете.

«Такой массив документов мне надо было собрать, то есть так подготовиться и потратить на это где-то примерно 750 тысяч рублей. Он инициировал этот суд, не я, ему суд присуждает, что он должен оплатить мне эти издержки, он сливается, то есть он решил ничего не платить. Приезжаю к судебным приставам, а они мне говорят, что Сергей-то пустышка, у него ничего нет», — отметил блогер Михаил Нефедов.

Оказалось, Сергей Домогацкий не владеет ни единым предприятием в России, все его счета — пустые, активы есть только в других странах. Сразу после этого Домогацкий уехал в Индонезию, за первые несколько дней заработал сотни тысяч долларов на обманутых инвесторах. Среди пострадавших есть граждане Франции, США, Украины и Беларуси, всего около 30 человек. Все они подали заявления в правоохранительные органы Индонезии, а Генпрокуратура России займется возможными сообщниками строительного магната.

«Мы попросили Генеральную прокуратуру проверить степень вовлеченности этих медийных лиц и проверить их на соблюдение закона „О рекламе“, на уплату налогов и на то, какую роль они играли здесь, получали ли они выгоду, скидки», — подчеркнул адвокат Александр Зорин.

Лолита Милявская — единственная, кто прокомментировала эту ситуацию. Она рассказала подписчикам своего телеграм-канала, что была связана с Сергеем Домогацким лишь однажды, летом 2022 года. Тогда он разыгрывал одну из своих построек и обратился к эстрадной певице за помощью в рекламе, Милявская поддержала застройщика бесплатно.

«У меня есть такая „манечка“, и она появилась очень давно, — помогать нашим отечественным производителям совершенно бесплатно. Мужику, который со своим производством вот этих домов, тоже помогла. Все, кому я помогала, те бесплатно что-то отдавали людям. Я с удовольствием разыграла этот дом, никаких призывов покупать вам дома где-то еще на Бали я точно не могла произнести, поскольку я сама там не собиралась ничего покупать», — объяснила Лолита Милявская.

Сам Домогацкий сбежал из Индонезии на прошлой неделе. Застройщик сделал это после объявления в розыск по подозрению в мошенничестве. Ущерб от его действий составляет более 145 миллионов рублей.

