Жители освобожденного Волчанска рассказали о преступлениях ВСУ

Населенный пункт в Харьковской области — под контролем российской армии.

Под контролем наших войск теперь и Волчанск в Харьковской области. Бойцы ведут зачистку окрестностей и эвакуируют мирных жителей, которые остались в городе в ожидании русской армии. Спасенные рассказывают о том, что ВСУ убивали тех, кто пытался самостоятельно покинуть подконтрольную им зону. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова пообщалась с мирными жителями.

На кадрах Валентине Дмитриевне делают перевязку российские военные. ВСУ ударили по гражданским во время эвакуации. Это уже второе ранение женщины, еще в Волчанске тоже дроном перебило ногу. Выхаживала соседка, которая идет следом.

«Мы полтора года сидели под минами, под бомбами, под дронами. И „Яги“, и „кочерги“ — что там только не летало», — рассказывает Ирина Емельяненко, жительница Волчанска.

«Сопровождали нас дроны по дороге. Страшно… Обеспечили нас ночевкой, кормежкой. Переночевали мы в тепле», — рассказывает семья Соколовых.

Эта операция планировалась с первых дней зачистки Волчанска. БПЛА-разведка дала точки, где остались мирные жители. Военные 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» вели, везли, несли на руках — спасали гражданских, как могли. Главное — малыми группами, чтобы лишний раз не привлекать внимание противника.

«Кого перевязать, кого пережгутовать, кому лангету наложить. У них, в основном, ноги переломанные у всех», — рассказывает штурмовик 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» с позывным «Шустрый».

А здесь уже мужчины бойцы пришли в пункт временного размещения проведать семерых спасенных.

«Два дня не давали фашисты нам вывести людей. Были огнеметные обстрелы, также сбросы с дронов. И по два — по три человека выводили. На нескольких точках эвакуации находились они, потому что не было возможности сразу вывести», — говорит заместитель командира подразделения 128-й бригады 2 батальона группировки войск «Север» с позывным «Григорьевич».

Ирина и Игорь 30 лет прожили в Волчанске. Дочку с внучкой успели вовремя проводить в Белгород. Сами остались, чтобы ухаживать за стариками. Так и упустили момент выехать.

«Возможности не было выйти. Ты пойдешь — бах в спину», — говорит Ирина Емельяненко, жительница Волчанска.

Успели встретиться с детьми. Понемногу привыкают к тишине. И никогда не забудут тех, кто оберегал их во время долгого пути из Волчанска.

«В прошлом году ногу разбила, наживую шила мне соседка. А месяц назад в руку… Пуля пулеметная влетела прямо в дом. Рука синяя была, я вся была синяя. Я думала, там умру. Ничего, пережила. Я знала, что надо выйти оттуда. Что за нами придут. За нами придут. Мы сидели, ждали. Забежал мальчик такой двухметровый. Позывной „Малыш“. Я сижу и как разревелась», — продолжает Ирина.

Позади — огонь Волчанска. Здесь — первое за долгое время ощущение безопасности. Горячий обед, медицинский осмотр и крыша над головой. Это не просто помощь, это возвращение к мирной жизни.

Спасение — это не просто вывезти из-под обстрелов. После пережитого с людьми работают психологи и медики. Затем им помогут оформить документы, разместят во временных пунктах. Некоторых уже ждут к себе домой родственники из России.

