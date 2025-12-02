«Для наживы»: P. Diddy раскритиковал 50 Cent из-за документального сериала

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Рэперов объединяет давняя вражда.

Рэпер Шон Комбс, известный как P.Diddy, выступил с резкой критикой в адрес стримингового сервиса Netflix и рэпера Кертиса Джексона, известного как 50 Cent, после анонса документального сериала «Шон Комбс: Расплата». Об этом сообщает Daily Mail.

Проект создавался в тот момент, когда артист уже находился за решеткой, и, по мнению его представителей, был выпущен «исключительно для наживы на скандале вокруг имени Комбса».

Представитель артиста Джуда Энгельмайер заявил, что фильм основан на «несанкционированных и украденных архивных материалах», которые Комбс собирал с подростковых лет. Они должны были использоваться только для будущей автобиографической работы. Он подчеркнул, что Netflix «вырвал личные записи из контекста», включая приватные беседы с адвокатами, и «подал их как сенсацию без заботы о правде».

Особое раздражение вызвало участие в проекте 50 Cent — давнего противника Комбса. Энгельмайер назвал передачу творческого контроля Кертису Джексону «личным оскорблением», учитывая многолетнюю публичную вражду музыкантов.

Netflix утверждает, что все материалы получены законным путем. Режиссер проекта Александра Стэплтон заявила, что «архивы были переданы официально» и что Комбс десятилетиями фиксировал свою жизнь на видео, поэтому документов накопилось много.

Тем временем P.Diddy продолжает отбывать 50-месячный срок в тюрьме. Его признали виновным в двух эпизодах, связанных с проституцией, и назначили дополнительные пять лет условно. Судья назвал его действия «жестокими» и отметил, что Комбс годами злоупотреблял властью, причиняя «физический, эмоциональный и психологический вред» женщинам. За более тяжкие обвинения — в сексуальной эксплуатации и рэкете — его ранее оправдали.

Документальный сериал о P.Diddy выйдет 2 декабря. Как обещает Netflix, будет включать ранее неизданные материалы и интервью окружения артиста.

