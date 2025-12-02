Бывшая девушка Гуфа получила пять лет колонии

Фото: Московец Илья/ТАСС

Незаконным образом она получила от некоего бизнесмена 23 миллиона рублей.

Академический районный суд Екатеринбурга огласил приговор Яне Макаровой, бывшей девушке рэпера Гуфа. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере: она обманом получила от женатого предпринимателя свыше 23 миллионов рублей, прикрываясь историей о несуществующем ребенке. Об этом сообщает KP.RU.

Пять лет колонии

Версия следствия утверждает, что с 2023 по 2024 год Макарова, известная зрителям «Дома-2» как Яна Шевцова, шантажировала бизнесмена по имени Алексей, угрожая раскрыть его внебрачную связь супруге. Источник издания сообщал, что их знакомство состоялось в 2023 году на сайте эскорт-услуг. По его словам, девушка объясняла регистрацию желанием насолить бывшему мужу.

После нескольких встреч Макарова стала убеждать своего возлюбленного, что беременна от него, а затем рассказала о рождении малыша. Чтобы поддержать свою легенду, она присылала мужчине фотографии, скачанные из интернета, включая снимок младенца в реанимации. Впоследствии выяснилось, что она подделывала УЗИ и медицинские документы.

Деньги на «суррогатную мать»

Рассмотрение дела стартовало летом 2025 года и проходило в закрытом режиме по просьбе потерпевшей стороны. На одном из заседаний выступил свидетель — предприниматель по имени Александр, который также состоял в отношениях с Макаровой.

Он рассказал, что познакомился с Яной в 2023 году на дне города. Со временем мужчина стал замечать в ее поведении странности, например, она утверждала, что в 23 года работает хирургом и проводит ночные операции.

Свидетель также сообщил, что Яна объясняла крупные денежные переводы тем, что Алексей якобы является ее бывшим мужем. По словам источника, она уверяла Александра, что они с Алексеем решили завести второго ребенка через суррогатную мать, а перечисления в размере около 600 тысяч рублей в месяц шли именно на эту цель.

Отношения Александра и Макаровой длились три месяца, но завершились неприятно: девушка забрала его фотоаппарат стоимостью 160 тысяч рублей и не вернула.

Приговор

На оглашение приговора 25-летняя Макарова пришла в сопровождении большой группы поддержки. Перед началом заседания она заметно нервничала, а увидев журналистов, попыталась укрыться от камер.

Суд назначил Яне Макаровой наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, но исполнение приговора отложено до 2035 года — до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

