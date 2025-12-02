В России с 1 января участники СВО смогут получить выплату до 350 тысяч рублей

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Оформить получение можно будет онлайн.

В России демобилизованные участники специальной военной операции (СВО) с 1 января смогут получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Он подчеркнул, что сегодня одна из основных задач государства — всесторонняя поддержка военнослужащих.

Единовременную выплату можно будет направить на открытие своего дела или на обучение, а также на повышение квалификации. Оформить все ветераны СВО смогут в электронном виде. Такая мера упростит процедуру подачи необходимых документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить российские войска в зоне СВО зимним обмундированием.

Российский лидер посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября. Во время посещения начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил верховному главнокомандующему о том, что российские войска заняли Красноармейск в ДНР, а также Волчанск в Харьковской области.

