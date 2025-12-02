«Невидимый защитник»: чем полезен апельсиновый сок

Фото: 5-tv.ru

Однако, чтобы получить пользу, а не навредить здоровью, нужно учитывать способ приготовления данного продукта.

Апельсиновый сок приносит большую пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом изданию Life.ru рассказала доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.

«Антиоксиданты, такие как гесперидин и кверцетин, работают как невидимый кардиозащитник: улучшают работу эндотелия, способствуют выработке оксида азота, расслабляющего и расширяющего сосуды, снижают артериальное давление и борются с воспалением сосудистой стенки, что предотвращает атеросклероз», — пояснила эксперт.

Она добавила также, что калий, содержащийся в апельсине, помогает выводить из организма излишки натрия и нормализует давление. А витамин С, которым так славится этот фрукт, защищает частицы «плохого» холестерина от окисления, что снижает риск образования атеросклеротических бляшек. Также такой сок уменьшает способность крови к образованию тромбов. А значит, снижается риск инфаркта и инсульта.

Данный напиток можно употреблять ежедневно по 150-200 миллилитров.

Однако стоит учитывать, что все это относится исключительно к свежевыжатому соку, предупредила специалист. Пакетированный, даже если он 100%-ный, является восстановленным. А значит, в нем уже нет пользы от большинства полезных веществ, так как они термочувствительные. Нет в нем и клетчатки. А вот природных сахаров в избытке. Все это провоцирует скачки глюкозы, повышая нагрузку на поджелудочную железу. А некоторые добавки, часто встречающиеся в пакетированных соках, могут вызвать аллергическую реакцию.

Если подобные напитки употреблять регулярно, то можно не улучшить свое здоровье, а, напротив, ухудшить. Так как увеличивается риск метаболического синдрома, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Хачирова подчеркнула, что лучше свежевыжатого апельсинового сока будет только сам апельсин. Ведь помимо полезных веществ человек получит еще и клетчатку. А она смягчает гликемический отклик и поддерживает микрофлору кишечника.

