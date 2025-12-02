В Москве предстанет перед судом надругавшийся над 18-летней девушкой таксист

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он напал на пассажирку во время поездки.

В Москве на рассмотрение в суд направлено уголовное дело таксиста, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности 18-летней пассажирки. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале столичного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел 4 ноября. Водитель выполнял заказ и в момент, когда вокруг не оказалось людей, способных вмешаться, напал на девушку. Следствие сообщает, что мужчина применил силу и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После нападения он скрылся, а потерпевшая сразу обратилась в полицию.

Подозреваемого оперативно задержали. Проведенная экспертиза подтвердила его причастность к преступлению. Пока велось расследование, таксиста содержали под стражей в СИЗО. Теперь материалы дела переданы в суд, где его действия будут оценивать по существу.

