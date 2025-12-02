«Запретная зона»: жители Неаполя ополчились на туристов

Фото: www.globallookpress.com/Fabio Sasso

Местным не нравится то, что исторический центр города все больше подстраивается под нужны туристов.

Жители Неаполя обрушились с критикой на туристов, заявив, что резкий рост числа посетителей за последние годы превратил центр города в «запретную зону». Об этом пишет Daily Mail.

В статье уточняется, что повседневную жизнь итальянцев сильно усложняют отдыхающих из разных стран. Так, например, из-за огромного числа путешественников в центре города выросли цены на аренду жилья. В результате многие были вынуждены переехать в другие районы, где квартиры дешевле. Помимо этого, традиционные магазины Неаполя заменили на обычные супермаркеты, которые ориентированы исключительно на приезжих.

Туристы внесли значительный вклад в экономику страны. В первую очередь, это касается сферы услуг такси, частных туристических компаний и предприятий гостиничного дела. Однако, несмотря на это, местные враждебно настроены по отношению к иностранцам.

За последние годы Неаполь пережил всплеск туристов. Согласно данным за 2024 год, знаменитый итальянский город посетили больше 14 миллионов человек.

