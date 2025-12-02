Мэр американского города потребовал убрать с дороги радужный* пешеходный переход
Фото: GRAEME SLOAN/ТАСС
Данное решение вызвало множество споров в обществе США.
В городе Солсбери штата Мэриленд в США хотят убрать единственный радужный пешеходный переход — символ ЛГБТ*. Об этом сообщило издание The Washington Post.
Мэр города Рэнди Тейлор, избранный на пост в 2023 году, заявил о намерении избавится от цветного пешеходного перехода, который был создан в 2018 году.
«Наш город — дом для разнообразного и живого сообщества, и мы хотим, чтобы наши общественные пространства были гостеприимны для всех», — сказал Тейлор.
Однако с таким решением многие оказались не согласны, что спровоцировало волну споров. Члены ЛГБТ восприняли данный шаг как попытку вернуть город к прежним устоям, когда их движение не было вовлечено в жизнь общества.
Активные действия по исключению символики ЛГБТ с общественно-значимых зданий, школ и рабочих пространств идут во многих штатах Америки. Федеральное правительство также запретило радужные флаги на федеральной территории. Более того, министр транспорта США высказался против цветных пешеходных переходов.
«Дороги нужны для безопасности, а не для политических посланий или произведений искусства», — заявил глава ведомства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.