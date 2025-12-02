Жителю Кубани вместо скумбрии продали смертельно ядовитого иглобрюха

Фото: Tim Brakemeier/ТАСС

Поход за продуктами едва не закончился бедой для жителя Тихорецка в Краснодарском крае. Рыба, которую мужчина приобрел как свежемороженую скумбрию, оказалась смертельно опасным иглобрюхом. Об этом сообщает KP.RU.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что мужчина приобрел рыбу 28 ноября, однако после разморозки он заметил странный внешний вид рыбы.

«Покупатель с ужасом обнаружил, что его „скумбрия“ имеет подозрительные внешние признаки, угрожающе схожие с морской рыбой, известной как серебристый иглобрюх», — сообщили в ведомстве.

Эта рыба содержит в тканях тетродотоксин — яд нервно-паралитического действия, представляющий смертельную опасность при употреблении. К счастью, покупатель заподозрил неладное, не стал готовить рыбу и обратился в прокуратуру, предварительно сделав фотографии.

В надзорном ведомстве добавили, что по факту происшествия была незамедлительно начата масштабная проверка соблюдения законодательства в сфере качества и безопасности продуктов питания с участием профильных специалистов.

Директору торговой точки объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений. Руководство магазина, осознав серьезность произошедшего, приняло срочные меры для усиления внутреннего контроля, чтобы исключить повторение подобного инцидента.

Прокуратура контролирует процессуальную проверку, проводимую следственным отделом.

