Жителю Кубани вместо скумбрии продали смертельно ядовитого иглобрюха
Фото: Tim Brakemeier/ТАСС
Эта рыба содержит в тканях токсин нервно-паралитического действия.
Поход за продуктами едва не закончился бедой для жителя Тихорецка в Краснодарском крае. Рыба, которую мужчина приобрел как свежемороженую скумбрию, оказалась смертельно опасным иглобрюхом. Об этом сообщает KP.RU.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что мужчина приобрел рыбу 28 ноября, однако после разморозки он заметил странный внешний вид рыбы.
«Покупатель с ужасом обнаружил, что его „скумбрия“ имеет подозрительные внешние признаки, угрожающе схожие с морской рыбой, известной как серебристый иглобрюх», — сообщили в ведомстве.
Эта рыба содержит в тканях тетродотоксин — яд нервно-паралитического действия, представляющий смертельную опасность при употреблении. К счастью, покупатель заподозрил неладное, не стал готовить рыбу и обратился в прокуратуру, предварительно сделав фотографии.
В надзорном ведомстве добавили, что по факту происшествия была незамедлительно начата масштабная проверка соблюдения законодательства в сфере качества и безопасности продуктов питания с участием профильных специалистов.
Директору торговой точки объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений. Руководство магазина, осознав серьезность произошедшего, приняло срочные меры для усиления внутреннего контроля, чтобы исключить повторение подобного инцидента.
Прокуратура контролирует процессуальную проверку, проводимую следственным отделом.
