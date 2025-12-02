В Чернобыле обнаружили питающийся радиацией черный гриб

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Он получает энергию подобно тому, как растения осуществляют фотосинтез.

В Чернобыльской зоне отчуждения, куда людям путь закрыт уже около 40 лет после аварии на четвертом энергоблоке АЭС, природа продолжает удивлять. Живые организмы сумели адаптироваться и, похоже, чувствуют себя там вполне комфортно. Одним из таких удивительных созданий стал так называемый черный гриб, который, по мнению ряда ученых, может использовать радиацию почти так же, как растения используют солнечный свет. Об этом сообщает Science Alert.

На стенах одного из зданий исследователи обнаружили организм, который не только спокойно существует в жестких условиях, но и демонстрирует хороший рост. Речь идет о грибке Cladosporium sphaerospermum.

Радиосинтез

Некоторые специалисты предполагают, что его темный пигмент — меланин — позволяет ему поглощать ионизирующее излучение и преобразовывать его в энергию. Этот гипотетический процесс уже получил название радиосинтез.

Однако подтверждений пока нет. Ученые установили только то, что гриб прекрасно чувствует себя под воздействием радиации, но понять, как именно он это делает и что происходит на уровне биохимии, никто не смог.

Первые исследования

Интерес к этим необычным организмам возник в конце 1990-х, когда группа исследователей под руководством микробиолога Нелли Ждановой из Украинской академии наук отправилась в зону отчуждения, чтобы выяснить, есть ли жизнь рядом с разрушенным реактором. То, что они увидели, удивило всех: внутри укрытия жило целое сообщество грибов — около 37 видов, причем большинство имело темную окраску, указывающую на высокое содержание меланина.

C. sphaerospermum оказался самым распространенным и обладал максимальным уровнем радиоактивного загрязнения. В дальнейшем команда из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна показала, что ионизирующее излучение не только не вредило организму, но и, похоже, улучшало его рост. Параллельно выяснилось, что меланин гриба меняет свои свойства под действием радиации.

В 2008 году ученые предположили, что такие организмы могут использовать излучение для получения энергии — подобно тому, как растения осуществляют фотосинтез. Меланин, по их мнению, выполняет функцию, аналогичную хлорофиллу. При этом он же защищает клетки от вредного воздействия радиации.

Усиление интереса к грибу

Интерес к необычному грибу усилился после эксперимента 2022 года: C. sphaerospermum отправили на МКС и закрепили снаружи станции. Датчики под чашкой Петри зафиксировали снижение уровня радиации, проходящей через слой грибов, что делает их потенциальным кандидатом для создания биологической защиты от космического излучения. При этом исследование не ставило целью доказать радиосинтез — оно лишь подтвердило необычные свойства меланина.

При этом C. sphaerospermum ведет себя иначе, чем другие меланизированные грибы. Например, Wangiella dermatitidis тоже ускоряет рост под радиацией, а Cladosporium cladosporioides лишь увеличивает производство меланина, но не растет быстрее. Это значит, что универсального механизма не существует, и поведение «чернобыльского» гриба уникально.

Понятно одно: этот бархатисто-черный организм каким-то образом умудряется использовать смертельно опасное для человека излучение себе на пользу — растет там, где любая другая форма жизни погибла бы.

