Хинштейн: все проблемные темы Курской области обсуждаются совместно с жителями

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором региона.

Поддержка жителей приграничных районов, восстановление разрушенной инфраструктуры и развитие Курской области стали главными темами встречи президента России Владимира Путина и губернатора региона Александра Хинштейна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Восстановление и поддержка жителей

Хинштейн сообщил, что главной задачей остается прямая связь с населением. По его словам, в регионе действует координационный совет, куда входят представители местных инициативных групп, и все проблемные темы обсуждаются совместно с жителями. Он подчеркнул, что благодаря поддержке президента Курская область получила беспрецедентный объем помощи: продолжается выдача сертификатов на новое жилье, введены выплаты тем, кто потерял имущество, а право на сертификат предоставляют повторно, если новое жилье оказалось разрушено.

«Мы стараемся обеспечивать прозрачность, регулярно встречаемся с жителями, ведем прямые трансляции заседаний правительства», — отметил он.

Особое внимание уделили разминированию: по словам губернатора, 92 населенных пункта очищены, обезврежено почти 2,7 тысячи взрывоопасных предметов. В операции участвуют инженерные войска, Росгвардия, МЧС. Путин уточнил, что работа в этом направлении продолжается, и Хинштейн подтвердил — «очень активно».

Экономическое развитие региона

Хинштейн рассказал о подготовленной программе развития приграничья и попросил президента поддержать создание свободной экономической зоны в ряде районов. Губернатор отметил важность помощи аграрному сектору.

«Курская область — регион сельскохозяйственный, АПК для нас ключевое направление», — отметил он.

Путин подтвердил, что поддержка сельского хозяйства необходима.

Защита памяти и культурные проекты

Хинштейн доложил о работе по сохранению исторической памяти: в регионе появятся памятники героям, создается объединенный мемориал жертвам фашизма и неонацизма. Формируется «Белая книга» утраченных объектов культурного наследия — в нее уже внесены 79 памятников и 7 храмов.

Сообщил губернатор и о крупных культурных проектах: восстановлен поезд «Курский соловей» с вагоном-музеем, проходят гастроли федеральных театров. Путин подчеркнул, что куряне «соскучились по большому искусству» и высоко оценил культурный уровень жителей региона.

К тысячелетию Курска

Хинштейн рассказал о планах восстановления исторической крепости и создании музейно-выставочного центра на ее территории. Он попросил поддержки инициативы. Путин отреагировал положительно.

