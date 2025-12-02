Юридическая уловка: как Эндрю Виндзор пытается держаться за очередь на престол

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

Брат короля Карла III лишен титулов.

Брат короля Карла III Эндрю Виндзор, лишенный большинства королевских титулов, воспользовался юридической формальностью, чтобы отсрочить свой вынужденный уход из Королевской ложи и сохранить свое место в очереди на престол. Это вызвало волну критики со стороны высокопоставленных представителей монархии и политических деятелей. Об этом сообщает Radar Online.

Младший брат короля согласился покинуть Виндзорский особняк с 30 спальнями, однако источники во дворце утверждают, что переезд не состоится раньше Рождества. Задержку объясняют «затяжными» формальностями, связанными с передачей собственности.

«Он использует все доступные технические средства, чтобы отсрочить свой уход из Royal Lodge», — заявил королевский источник.

Затяжные формальности

Чиновники утверждают, что медленные темпы переезда Эндрю помогают избежать неловких ситуаций во время рождественских праздников королевской семьи в Сандрингеме. Именно туда, в частное поместье, финансируемое лично королем, и должен в конечном счете переехать опальный экс-принц.

Выбор Сандрингема, а не другой недвижимости, принадлежащей королевской семье, отражает желание Букингемского дворца избежать появления информации о том, что государственные деньги были потрачены на переезд Эндрю.

Наследник, защищенный законодательством

Задержка с переездом произошла после того, как 77-летний Король Карл официально лишил Эндрю всех королевских титулов и исключил его имя из официального списка пэров из-за его скандальных отношений с финансистом Джеффри Эпштейном. Однако 65-летний Эндрю по-прежнему занимает восьмое место в очереди на престол. Даунинг-стрит подтвердила, что не планирует менять закон о престолонаследии.

«Он понимает, что правила престолонаследия защищают его, и держится за это изо всех сил», — заявил источник.

По словам инсайдеров из дворца, его положение в очереди на престол сохраняется только потому, что для его изменения потребовалось бы принять закон во всех странах Содружества. Несмотря на свое падение, Эндрю сохраняет ключевые конституционные должности. По закону он остается государственным советником, хотя его и не будут привлекать к работе.

Скандал с Эпштейном и реакция публики

Падение Эндрю из-за скандала с Эпштейном длилось много лет. Он отрицал, что подвергал сексуальному насилию жертву торговли людьми Вирджинию Джуффре. Она заявляла, что Эндрю вступил с ней в связь, когда ей было 17 лет. Женщина покончила с собой в апреле в возрасте 41 года.

Общественное мнение в подавляющем большинстве поддерживает лишение Эндрю его королевских титулов. Новый опрос показал, что 79% респондентов выступили за такое решение, хотя 58% считают, что королевская семья действовала слишком медленно.

