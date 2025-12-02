Новая теория заговора: Ким Кардашьян тайно вживляет чипы в мозг ничего не подозревающих американцев

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пользователи сети пишут гневные комментарии, пытаясь разоблачить звезду.

Сторонники теорий заговора выдвинули громкое обвинение в адрес телезвезды и блогера Ким Кардашьян. Они утверждают, что знаменитость тайно готовит почву для продвижения имплантатов для мозга и уже вживляет чипы ничего не подозревающим американцам. Об этом сообщает Daily Mail.

Внимание конспирологов привлек один из эпизодов седьмого сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В нем телезвезда прошла обследование мозга, которое проводил известный психолог Дэниел Амен. Он показал Кардашьян результаты МРТ, указав, что в некоторых участках мозга была замечена «низкая активность».

Именно это стало толчком для появления десятков комментариев, в которых утверждается, что Кардашьян готовит почву для продвижения Neuralink — компании Илона Маска, которая разрабатывает имплантаты для мозга.

Почему конспирологи связали Кардашьян с Neuralink

Пользователи социальных сетей уверены, что заявление о «дырах» в лобной доле и низкой активности мозга Ким Кардашьян, которые, по мнению доктора Амена, могли быть следствием хронического стресса, — это спланированная акция.

Конспирологи предполагают, что звезда реалити-шоу в скором времени сама пройдет через установку чипа, а затем «расскажет, насколько ей стало лучше». После этого она якобы использует этот случай как доказательство эффективности устройства, чтобы успешно сдать экзамен в адвокатуру, который ей пока не дается.

Что известно об импланте Neuralink

Компания Neuralink была основана Илоном Маском в 2016 году группой специалистов в области нейробиологии и инженерии. Основная цель проекта — объединить человеческий интеллект с искусственным, а также попытаться вылечить тяжелые заболевания мозга.

В 2019 году компания представила свой первый имплант N1. Это устройство размером с монету. Как поясняют эксперты, тончайшие нити вводятся в определенные участки мозга человека и формируют интерфейс «мозг — компьютер».

Имплант, заряжающийся беспроводным способом, работает от небольшой встроенной батареи и передает все сигналы на компьютер или смартфон при помощи Bluetooth.

Успехи и первые неудачи

Несколько пациентов уже получили этот имплант, а испытания продолжаются. Среди них — некая Одри Круз, которая более 20 лет полностью парализована. Она стала девятым человеком, получившим устройство Neuralink, и благодаря ему смогла вновь написать свое имя. Пациентка управляла виртуальным курсором силой мысли, а также рисовала фигуры и символы.

Однако не обошлось без сложностей. У первого пациента, Ноланда Арбо, вживленные нити, ведущие к моторной коре, начали сокращаться. Инженерам компании пришлось в экстренном порядке перенастраивать устройство, чтобы поддерживать стабильную связь с мозгом.

Чем возмущены люди

В сети Кардашьян уже припомнили прежнюю рекламу спорных медицинских продуктов и процедур, за что ее неоднократно критиковали.

«Ким Кардашьян вот-вот попытается продать нам чипы для мозга/нейростимуляцию», — написал один из пользователей платформы X.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.