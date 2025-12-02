Женщина занялась сексом у входа в торговый центр на глазах у прохожих

Chronicle Live: Женщина занялась сексом перед торговым центром на глазах у людей

При задержании у нее нашли зазубренное горлышко разбитой бутылки.

Жительница Великобритании занялась сексом прямо у входа в торговый центр Park View, а позже при обыске у нее нашли осколок от винной бутылки. Об этом сообщает Chronicle Live.

По данным издания, женщина лежала на земле с мужчиной, будучи полностью обнаженной ниже пояса и с оголенной грудью. Все происходило на виду у прохожих. Пару заметил водитель доставки, который и поднял тревогу.

Сотрудники торгового центра вызвали полицию, и женщина была задержана. Как сообщили в прокуратуре, при личном обыске в ее бюстгальтере обнаружили зазубренное горлышко разбитой винной бутылки.

В суде выяснилось, что в биографии женщины уже десятки правонарушений. Защита заявила, что она была настолько пьяна, что не помнила, как оказалась возле торгового центра, а горло бутылки носила «для самозащиты».

Суд приговорил ее к 16 неделям тюрьмы за непристойное поведение на публике, хранение опасного предмета и нарушение требований условного срока. По словам адвоката, сама женщина просила отправить ее в тюрьму, надеясь получить помощь в борьбе с алкоголизмом.

