«Не ждите»: невеста Лепса заявила об отмене свадьбы

Церемония должна была состояться еще летом.

Свадьба народного артиста России Григория Лепса и его избранницы Авроры Кибы переносится. Об этом сообщила сама невеста в беседе с 7Дней.ru.

Лепс уже больше года состоит в отношениях с Авророй, и если поначалу их роман многие воспринимали как легкое увлечение, то позже отношение изменилось. Артист стал открыто заявлять о планах на брак. Он рассказывал, что церемония должна пройти летом в Москве, быть масштабной — около 500 гостей — но без участия прессы. Однако сейчас Аврора сообщила, что торжества в ближайшее время ждать не стоит.

«Пока не ждите. Мы не знаем, что будет», — отметила Киба.

Несмотря на паузу с торжеством, в вопросе детей их взгляды совпадают. Аврора признается, что хотела бы стать мамой троих-четверых детей, хотя пока чувствует себя не готовой к материнству. Лепс же демонстрирует куда больший энтузиазм.

«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст», — заявил певец.

У музыканта уже есть четверо детей. Старшей, Инге, от первого брака скоро исполнится 41 год. Две другие дочери — Ева и Николь — младше почти вдвое: им 23 и 18 лет соответственно. Единственному сыну, Ивану, сейчас 15. Троих младших наследников артисту родила бывшая супруга Анна Шаплыкова.

