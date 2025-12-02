Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
Спецпосланник Трампа Уиткофф вылетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее США провели переговоры с представителями Украины.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Сейчас, конечно, спецпосланник Уиткофф направляется в Россию», — отметила официальный представитель.
На встрече Уиткофф обсудит с Путиным урегулирование украинского конфликта.
Левитт 1 декабря сообщила, что американский план по урегулированию украинского конфликта был «существенно доработан». Кроме того, по ее словам, сейчас переговоры находятся в той точке, когда можно надеяться на скорое разрешение кризиса.
Ранее Стив Уиткофф вместе с госсекретарем Марко Рубио и зятем президента США Дональда Трампа провел во Флориде переговоры с украинской делегацией, которую возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. Площадкой выступил гольф-клуб Shell Bay Club. При этом Рубио отметил, что переговоры прошли продуктивно. Госсекретарь уточнил, что делегации затронули не только вопрос урегулирования конфликта, но также обсудили и будущее Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.