«Беспрецедентное место»: Судан предложил России разместить военно-морскую базу

Это позволит Москве контролировать перевозки через Суэцкий канал.

Власти Судана предложили России разместить на своей территории военно-морскую базу. Об этом, ссылаясь на суданских чиновников, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Военное правительство Судана предложило России (Разместить. — Прим. Ред.) свою первую военно-морскую базу в Африке и беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря», — отмечается в публикации.

Как утверждают источники издания, Судан предложил договор сроком на 25 лет, по которому Россия сможет разместить до 300 военнослужащих и до четырех кораблей на базе в городе Порт-Судан. Выгодное местоположение военного объекта даст России возможность контролировать перевозки через Суэцкий канал.

В то же время в обмен Судан желает получить от России по льготным ценам современные образцы зенитных систем и другое вооружение.

Кроме того, в материале подчеркивается, что для Соединенных Штатов размещение российской военной базы в Судане невыгодно, так как Белый дом старается не допустить Москву и Пекин в Африку, особенно к важнейшим торговым путям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин назвал военную базу в Киргизии важным фактором стабильности в регионе.

