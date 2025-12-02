Григорьев-Апполонов поприветствовал со сцены пришедшую на концерт «Иванушек» маму Игоря Сорина

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Солист оригинального состава группы умер 4 сентября 1998 года.

Юбилейный концерт группы «Иванушки International» «30 солнечных лет» посетила мама бывшего солиста коллектива Игоря Сорина. Во время самого выступления солист команды Андрей Григорьев-Апполонов поприветствовал женщину со сцены.

Певец признался в любви к ней и своему другу, с которым они вместе начинали карьеру.

«Сегодня мама Игоря, тетя Света Сорина, присутствует на концерте. Тетя Светочка, люблю тебя и твоего сына всегда, вечно», — заявил артист.

Зал отреагировал бурными аплодисментами на эти слова.

Григорьев-Апполонов также вспоминал и другого участника коллектива — Олега Яковлева (музыкант умер 29 июня 2017 года. — Прим. ред.) и рассказал о композиции «Облака», которая, по его словам, стала «лебединой песней» для обоих ушедших артистов.

После этого на сцену вышел солист группы Кирилл Туриченко, который исполнил ту самую композицию — «Облака».

Ранее о том, что мама Игоря Сорина будет на концерте, корреспонденту 5-tv.ru рассказал участник группы Кирилл Андреев.

«Сегодня самое главное событие будет на концерте — мама Игоря Сорина. Ей вчера исполнился 81 год. Так, Светочка, поздравляем Вас и ждем сегодня на концерте», — заявил Андреев.

По словам Григорьева-Апполонова, об этом прежде сообщал 5-tv.ru, поклонницы «Иванушки International» долгое время принимали солиста группы Олега Яковлева в штыки.

