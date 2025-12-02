Пассажиры задержавшегося в Ленобласти «Сапсана» прибыли в Москву

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

Пассажиров остановившегося под Петербургом скоростного поезда «Сапсан» пересадили в резервный состав и отправили в Москву. В столицу он прибыл в 4:01, сообщил источник 5-tv.ru.

В общей сложности пассажиры провели на станции Ушаки чуть более трех часов. Поезд задержали на пути из Тосно в 21:18, сообщили в Октябрьской железной дороге.

Спустя два часа пассажиров высадили в Ушаках, где им пришлось в мороз ждать резервный поезд на платформе.

В 00:21 началась посадка на прибывший состав, а спустя примерно 20 минут, поезд отправился в столицу.

