Стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году

Европа готовится к возможному военному конфликту с Россией, который может произойти в 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова привело агентство MTI.

«Европа в настоящее время готовится к конфликту против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза (ЕС) гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего военный конфликт между Европой и Россией станет возможной в 2030 году», — заявил дипломат.

Кроме того, он призвал избирателей активно участвовать в выборах 2026 года, чтобы обеспечить мирное будущее Венгрии и Европы, защищая следующие поколения от угрозы конфликта.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 17 ноября, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы может напасть на одно из государств НАТО до 2029 года.

Позже, 27 ноября, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны Европы.

В свою очередь, 29 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил о предназначении НАТО, которое создавалось якобы для защиты Запада от советской и российской агрессии. На что официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что со стороны СССР не было агрессии в отношении Европы.

