Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Летчики выпустили по цели легкую многоцелевую управляемую ракету.

Минобороны опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Летчики нанесли удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. Разведка подтвердила поражение цели.

После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

