«Роскосмос» показал фото расколовшегося крупнейшего в мире айсберга А23а

Гигантский ледник А23а продолжает таять и разваливаться на фрагменты.

«Роскосмос» 1 декабря представил спутниковые снимки айсберга А23а, дрейфующего в Атлантическом океане и считавщегося крупнейшим на планете.

«Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части», — сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

В организации подчеркнули, что опубликованные кадры показывают текущее состояние гигантского ледового массива.

Снимки сделали со спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».

Айсберг А23а откололся от антарктического шельфа в 1986 году. Объект долгое время был крупнейшим в мире. По данным на 2023 год, его площадь составляла от 3,9 до 4,1 тысячи квадратных километров — более чем в полтора раза больше площади Москвы.

Фрагментация А23а представляет научный интерес для изучения последствий изменения климата и влияния таяния льдов на океанские течения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в феврале от айсберга откололся кусок площадью около 80 квадратных километров.

