Ученые допустили «супервзрыв» на Солнце

ИКИ РАН: в пятнах на Солнце может копиться энергия для супервзрыва

Фото: 5-tv.ru

Суммарная площадь сформировавшегося на звезде комплекса пятен составила 1,6 тысячи единиц — на треть больше майского рекорда.

На обращенной к Земле стороне Солнца сформировался крупнейший в 2025 году комплекс пятен, в котором может накапливаться энергия для потенциального супервзрыва. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году», — отметили ученые.

Суммарная площадь комплекса пятен составила 1,6 тысячи единиц — это около 60 процентов от размеров крупнейших подобных групп XXI века, но при этом на треть больше зафиксированного в мае рекорда нынешнего года — 1,2 тысячи единиц.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, присваивающем номера солнечным группам, новый комплекс разделили на три области: 4296, 4294 и 4298.

Ученые назвали «молчание» столь массивного комплекса, где пока никаких вспышек нет, загадкой, которая по уровню непонятности сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной. Для сравнения, сегодня группа 4274 (переименованная в 4299) произвела новую Х-вспышку, несмотря на официальную площадь всего в 100 единиц. Астрофизики не исключили, что в новом комплексе действительно может накапливаться энергия для супервзрыва.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на субботу 30 ноября на Солнце зафиксировали первые за последние две недели мощные вспышки — сразу три события класса М.

