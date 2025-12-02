Последний шанс: Евросоюз пытается любой ценой влезть в переговоры по Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Европа ищет способы удержать Украину на плаву, а Зеленский — свое положение после коррупционного скандала, отправившись за поддержкой к Макрону.

Если Зеленский сдал своего ближайшего сподвижника, то это значит, что он готов на все, ради того чтобы самому удержаться в кресле. Собственно для этого Зеленский сегодня приехал в гости к Макрону.

Внешне беседа была максимально дружеской. А вот вопросы попадались сложные. Например, Зеленского попросили оценить уровень коррупции в стране, а он, в свою очередь, заявил, что Украина воюет и поэтому приходится каждый день принимать непростые решения. Причем здесь воровство денег из бюджета, бывший актер пояснять не стал. А вот что ему удалось выпросить во Франции изучил европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Макроновский La Chance Finale — последняя попытка Европы впрыгнуть в переговорный процесс, более двух часов — не с глазу на глаз с Зеленским, а на созвоне — с британским премьером Киром Стармером, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Что обсуждали, какие пункты черновика — скорее всего, гарантии безопасности для Киева, которые Европа хочет продавать как исключительно свой вклад. А все равно ведь все сводится к американской поддержке.

«Гарантии безопасности невозможно обсуждать без украинцев, но и без европейцев и всех союзников „коалиции желающих“, поскольку это касается европейской безопасности. В ближайшие дни пройдут ключевые обсуждения, чтобы определить участие США в этих гарантиях», — заявил Макрон.

Макрон, возможно, хотел бы уже и сам лично дистанцироваться — чтобы и протокольные объятия на вытянутой руке, и стол еще длиннее, таблички зачем-то поставили, чтобы не забыть в известном смысле, кто есть кто. Сами же французские комментаторы циничны в определении новой роли Елисейского дворца.

«В ближайшем окружении Зеленского не было никого, кроме Ермака. После его падения Зеленский остался один, и, я думаю, в Париже его будет утешать Макрон, его последний друг», — сказал журналист Винсент Эрвуэ.

Макрон очерчивает все те же красные линии, хотя единственное место, где они должны, по идее, проходить — между Украиной и самой Европой. В Польше — у самого преданного союзника Киева — впервые антиукраинский протест против злоупотреблений Банковой.

Коррупционные дела множатся, фронт рушится, общественная поддержка падает, деньги утекают не только в «золотые унитазы» ближайшего окружения Зеленского, а уже прямо в его офис. Брюссель все равно продолжает подкидывать дровишек в топку войны, прожигая, вероятно, совсем последние деньги своих налогоплательщиков. Да и те — в пользу американского ВПК.

«Я объявляю сегодня о новом пакете поддержки в размере 250 миллионов евро. Мы сделаем это в рамках программы PURL — инициативы по поставкам американского оружия», — сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

И никого не смущает, что дипломаты уже заседают рядом с военными. Министры обороны и иностранных дел ритуально говорят о «новых инструментах поддержки».

«Разумеется, не секрет, что необходимо еще более активное участие Европы в финансовой поддержке Украины», — отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Реальность же такова, что боеприпасы закончились, собственные бюджеты иссякли. Все, что им остается, это самим именно что воровать замороженные российские активы.

«Мы четко заявляем, что необходимо использовать все возможные средства», — сказал госсекретарь министерства обороны Германии Себастьян Хартман.

Но как это сделать без последствий, если сама Бельгия, где хранится большая часть средств, бьет по рукам: так ни в коем случае делать не нужно.

Европейцы сейчас живут в режиме этакого военно-когнитивного диссонанса: и воевать больше не могут, и завершать никак нельзя. Любой намек, что Европа устала, она сдается, — равносильный «еврокапитуляции».

На что у них действительно хватает ресурсов, так это на церемониальные речи. Глава евродипломатии Кая Каллас старается больше всех.

«Многолетнее финансирование кардинально изменило ситуацию в обороне Украины. Мы продолжаем работу по достижению консенсуса. Риски необходимо распределять, это совершенно очевидно. Саммит Европейского совета в декабре будет иметь решающее значение», — заявила Каллас.

И что-то подсказывает, что весь этот набор слов уже навряд ли ляжет хоть в какой-нибудь план. И вряд ли подбодрит Зеленского — как приехал с пустыми руками, так и уедет: или ни с чем, или с совсем уже черной меткой, учитывая, какой ежедневный разнос ему стали устраивать в европейской прессе.

