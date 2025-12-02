Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Российские войска завершили сложнейшую операцию, лишив ВСУ мощнейшего укрепрайона.

Сейчас возвращаемся к главной теме выпуска полному освобождению Волчанска и Красноармейска. Бои за последний шли долго и непросто. Военкор «Известий» Александр Сафиулин наблюдал за тем, как это происходило.

То, что Покровск вскоре вновь будет Красноармейском, всем стало ясно еще в первые дни ноября. Новости о бедственном положении гарнизона ВСУ крутились на лентах круглосуточно. Остатки крупнейшей группировки в Донбассе попали в окружение и постоянно требовали от командования решения о срочном выходе, принимать которое никто не собирался. В итоге, людей, оборонявших очередную крепость Незалежной, бросили, город пал.

Это была сложная, хорошо спланированная операция нашей армии, группировки войск «Центр», штурм не был быстрым, но и цели взять территорию любой ценой, в короткие сроки не стояло. Тогда еще Покровск окружали постепенно, забирая поселок за поселком по периметру, постепенно сужая «горловину» мешка, в который враг в панике постоянно отправлял новые подкрепления, элитные передовые части ВСУ перебрасывали с других направлений, оголяя целые участки фронта.

Последние пути были отрезаны. После закрепления в поселке Белицкое, одна из основных трасс снабжения оказалась под контролем наших войск. Продвижение в сам Красноармейск шло сразу с нескольких направлений. На юге — со стороны поселка Первомайский и Зверево. По флангам — из Новоэкономического и Родинского. Использовалась тактика так называемого просачивания.

Территорию забирали кварталами, сначала в южной части, после — в восточной, когда наши уже были в центре и пересекали железную дорогу, враг продолжал откровенно врать, что армии России в Красноармейске нет. Со снабжением становилось все хуже.

«В целом неплохо. Наши двигаются, работают хорошо, заходят парни. Красноармейск уже у нас в кольце. Ребята там работают. Тяжело, но работают. Противнику тяжело. У них уже поднос только с птички, с „Бабы Яги“ осуществляется. И то не всегда у них получается», — рассказывал военнослужащий 907-го отдельного разведывательного батальона «Монтикора» группировки «Центр» Яков Шат.

Активно работали наши диверсионные группы, противник в панике совершал ошибки, часто солдаты ВСУ открывали огонь по своим. Во время самых дерзких рейдов, наши разведчики заходили в тыл позиций врага.

Под угрозой окружения в какой-то момент оказались восемь бригад или десять тысяч представителей ВСУ, команды отступать не было.

На кадрах — массовый заход наших штурмовых подразделений под прикрытием тумана уже на территорию города. В тот момент остатки подразделений ВСУ или бежали в окруженный Димитров, или окончательно сложили оружие и спрятались в подвалах.

«Значительная часть военнослужащих уже начинает осознавать бесполезность сопротивления, и происходит массовая сдача. Ну, я считаю, 20 человек — это считаем взвод сдается нашим военным, это говорит о том, что моральное состояние украинских военных очень-очень тяжелое. Практически военных рядовых бросили на произвол судьбы, оставив там лишь сержантов», — объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Режим Зеленского в очередной раз разменял жизни своих солдат на время для политических представлений и торгов. В итоге все равно остался ни с чем.

«Они все-таки думали, что мы не сможем этого сделать, это укрепленные были города, они укрепляли их давно. В течение десяти лет, враг там понес огромные потери», — отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Шестидесятитысячный Красноармейск имел для Украины огромное значение: крупный железнодорожный узел — основная точка снабжения всей Донбасской группировки ВСУ. Здесь же находится крупнейшее месторождение коксующегося угля на Украине, шахтоуправление «Покровское» всегда было в лидерах по добыче сырья, ключевого для сталелитейных предприятий. Запасы оцениваются в 200 миллионов тонн. На этих территориях враг долго готовился к обороне.

«По сути открывает с одной стороны дорогу на юг — Славянско-Краматорской агломерации, с другой открывается дорога на Павлоград — Днепропетровск, и открывается дорога на юго-запад в сторону Запорожья, с тыла», — резюмировал Кнутов.

Как дальше будет действовать наша армия — узнаем уже в ближайшее время. С потерей Покровска, который теперь уже точно Красноармейск — мы получили огромный плацдарм для возможно одного из самых масштабных наступлений уже в других областях Украины.

