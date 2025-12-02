В Москве начали демонтаж монорельса в районе станции метро «Фонвизинская»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москвичи определили его судьбу еще летом 2025 года.

На севере Москвы в районе станции метро «Фонвизинская» начали демонтаж монорельса. Кадры с места работ оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Московский монорельс открыли в 2004 году, линия связала между собой станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ». Однако полноценным общественным транспортом система стала только спустя четыре года. Тогда на вход и выход пассажиров открыли все станции.

Закрытие монорельса начали обсуждать еще в 2012 году. Уже тогда власти объясняли это постоянным падением пассажиропотока. В 2016-м руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что монорельс переделают в туристический объект, при этом движение на нем сохранится. Однако в следующем году систему перевели в экскурсионный режим: поезда ходили с интервалом в 30 минут.

По информации московских властей, пассажиропоток продолжал сокращаться, пока не дошел до менее двух тысяч человек в сутки в 2025 году. К тому же сказывалась высокая стоимость эксплуатации. В июне 2025-го на портале «Активный гражданин» запустили голосование, чтобы москвичи сами решили судьбу монорельса. 71% участников опроса выступили за создание на месте транспортной системы прогулочного парка на высоте шести метров с беговой дорожкой, скамейками, кафе, деревьями и цветниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда прекратил работу московский монорельс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.