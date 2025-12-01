Песков: Путин получил доклады об освобождении Волчанска и Красноармейска

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства также заслушал сообщения от командующих группировками «Центр» и «Восток».

Во время визита в один из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Эту информацию сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — сказал Песков.

В рамках визита Владимир Путин выслушал доклады от Валерия Солодчука, командующего войсками группировки «Центр», и Андрея Иванаева, командующего войсками группировки «Восток».

Солодчук доложил президенту РФ о разгроме украинской группировки, окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации. Также он сообщил о том, что российские войска взяли под контроль южную часть города Димитрова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.