Wise заблокирует карты российских клиентов без документов ЕС 

Компания объяснила решение действием нового санкционного пакета Евросоюза.

Британская платежная компания Wise приостановила обслуживание карт пользователей из России, не имеющих разрешения на проживание в странах Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте сервиса.

В организации пояснили, что такие меры связаны с вступившим в силу девятнадцатым пакетом антироссийских ограничений, введенных Евросоюзом.

«Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии», — отмечается в сообщении.

Компания уже направила клиентам уведомления с требованием предоставить подтверждающие документы — гражданство государства ЕС, вид на жительство либо действующую визу.

Срок для подачи документов установлен до 30 января 2026 года. В Wise уточнили, что по истечении этого срока доступ к картам будет закрыт для тех, кто не выполнит условия.

