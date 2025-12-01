МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов

Фото: 5-tv.ru

Министр иностранных дел королевства назвал это авантюрой.

Государства Европейского союза (ЕС) не готовы разделять риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины. Об этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил в социальной сети Х.

По его словам, лучший способ оказать Украине быструю финансовую помощь — это взять классический общеевропейский заем. Прево уверен, что это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков.

«Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы», — подчеркнул глава МИД Бельгии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бельгия может передать замороженные активы РФ для кредита Украине. Решение зависит от условий, которые Брюссель согласует с партнерами по ЕС. Без согласованных гарантий с европейскими государствами Бельгия не готова поддерживать преобразование замороженных активов.

