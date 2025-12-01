Макрон опроверг наличие готового плана по урегулированию конфликта на Украине
Он находится на предварительном этапе разработки.
Готового плана по урегулированию украинского кризиса в настоящее время не существует, поскольку его детали не были согласованы окончательно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
«Строго говоря, никакого плана еще нет», — сказал президент Франции.
Макрон также добавил, что план по урегулированию конфликта на Украине находится на предварительном этапе.
Кроме того, Макрон поблагодарил США за их посредническую роль в вопросе украинского урегулирования. Однако он заявил, что «не будет говорить от лица американских представителей», которые в скором времени направятся в Москву, чтобы согласовать позиции с российским руководством.
Он также указал, что вопрос о территориях может быть решен только самим Зеленским, замороженные активы России и гарантии безопасности, по его мнению, необходимо обсуждать с европейскими государствами.
