Льву Лещенко вручили платиновый диск за песню «День Победы»

Песня, набравшая более пятидесяти миллионов прослушиваний, отметила полувековой юбилей.

В Государственном Кремлевском дворце прошло торжественное вручение платинового диска народному артисту РСФСР Льву Лещенко за исполнение песни «День Победы». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Песня, созданная композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром Харитоновым, стала частью культурного наследия России и символом памяти о Великой Отечественной войне.

Представитель издательства сообщил, что песня на стриминговых платформах набрала более пятидесяти миллионов прослушиваний, что стало рекордом для современного времени. Он подчеркнул, что композиция продолжает жить, развиваться и объединять слушателей разных поколений.

«Спасибо. Я очень рад вашим словам, честным словам. <…> Это удивительный момент долголетия, потому что, несмотря на то, что песни все в принципе живут гораздо дольше, чем люди, <…> эта песня стала такой настоящей историей», — отметил Лещенко.

Песня «День Победы» впервые прозвучала в 1975 году на концерте ко Дню милиции и с тех пор стала символом памяти, мужества и единства для миллионов людей.

