В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Видимость на дорогах столичного региона может ухудшиться до 200 метров.

В Москве и Московской области из-за сильного тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что период предупреждения будет действовать с 20:00 1 декабря до 09:00 3 декабря. Метеорологи предупреждают, что местами в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

Ранее стало известно, что москвичам назвали время формирования снежного покрова. Исходя из климатической нормы, в первом зимнем месяце в столице России выпадает 51 миллиметр осадков. Обычно высота снежного покрова составляет от восьми до девяти сантиметров в начале месяца и до 18-19 сантиметров по мере приближения к следующему месяцу.

