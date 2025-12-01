Борьба с гуано: в Петербурге чиновники объявили войну птицам

Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Даничев; 5-tv.ru

Депутаты собрали целую комиссию.

Чиновники в Петербурге решили объявить войну птицам. Народные избранники устали тратить деньги на уборку памятников и других культурных объектов. Активные поиски решения проблемы начались после наших материалов, в которых в том числе предлагалось устроить специальные кормушки для пернатых вдалеке от туристических мест. Однако депутаты пошли еще дальше, и теперь на повестке дня стоит вопрос о том, нужны ли вообще птицы в городской черте. К чему могут привести такие эксперименты — разбиралась Наталья Оскерко.

Чиновники и депутаты, экологи и орнитологи — за круглым столом в Мариинском дворце обсуждают петербургских пернатых. Уж слишком они наследили в этом сезоне.

Памятник Александру Сергеевичу в этом году реставраторы приводили в порядок аж трижды, но все равно он выглядит вот так. Жители и гости Северной столицы здесь постоянно подкармливают голубей, и после обеда птицы отдыхают. На голове поэта.

Это не просто некрасиво. Птичий помет разъедает покрытие скульптур. А каждый внеплановый выезд реставраторов обходится в десятки тысяч бюджетных рублей.

«Воздействие следов гуано увеличивается. То время и те затраты, которые мы могли бы посвятить другим памятникам, мы повторно выезжаем на один и тот же объект только из-за следов загрязнения гуано», — рассказала заведующая сектором мониторинга состояния памятников Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга Вера Мануртдинова.

А многие жители устали от чаек и ворон, которые грабят урны, мусорные баки и даже разрушают дома.

«Они потом перемещаются на наш чердак, они ломают наше имущество, они наносят нам материальный ущерб, который не входит ни в одну статью, которую мы могли бы предъявить в платежках нашим жителям», — отмечает представитель ТСЖ Ирина Кузнецова.

Проблема вызвала настолько бурные обсуждения, что депутаты решили собрать целую комиссию!

А общественная палата параллельно запустила всероссийский опрос: птицы — это украшение города или, цитата, совершенно не нужный элемент? Участникам даже предложили оценить полезность голубей и ворон по десятибалльной шкале.

И, кажется, с пернатыми в Петербурге решили бороться всерьез. Первое предложение — никакой еды.

«Я предлагаю установить защитные зоны — на примере Венеции, Лондона, Парижа, Нью-Йорка в историческом центре, либо 50-70 метров от памятника — запретить кормление птиц и установить за это высокие штрафы», — говорит депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова.

Идея вторая: на пустырях, городских окраинах и в парках, наоборот, оборудовать специальные места для кормления пернатых. А вот третье предложение пока звучит странно: сокращать популяцию птиц. Конечно, не прямо уничтожать, а разрушать гнезда. Весной, пока там не появились яйца. Орнитологов это, на удивление, не шокировало, но в эффективности такого метода эксперты сомневаются.

«Инициативу с физическим уничтожением гнезд ворон считаю неудачной. Мало того, что это большой стресс для птиц, скорее всего, эта мера будет неэффективной. Это будет игра в кошки-мышки, которая потребует от городских властей довольно больших затрат ресурсов», — отмечает гид-орнитолог, сотрудник Зоологического музея Санкт-Петербурга Сергей Петров.

К тому же хорошо известен, например, китайский опыт: в середине прошлого столетия там массово истребляли воробьев. Что вызвало катастрофическое нашествие насекомых и, как следствие, неурожай и голод. Стоит ли повторять ошибку в веке XXI?

«Понятно, что есть ситуации какие-то критические — эпидемии там — когда птиц отстреливают, отлавливают, но это действительно критические ситуации. Численность птиц прекрасно регулируется, если ограничивать их доступ к пищевым ресурсам, то есть закрывать помойки, делать таким образом, чтобы птицы не могли поесть», — рассказала старший преподаватель кафедры геоэкологии СПБГУ Екатерина Шалунова.

Именно это эксперты пока называют наиболее разумным подходом: своевременный вывоз мусора, оборудование неудобных для птиц урн, воспитание сердобольного населения. А если и регулировать численность птиц, то хотя бы на основании комплексных научных исследований. А не странных опросов в сети. Тем не менее, обсуждение вопроса продолжится: участники комиссии проголосовали ЗА создание новой рабочей группы.

