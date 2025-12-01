Деньги не на ветер: запущена первая очередь Новолакской ВЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Она станет самой большой в стране.

На карте России сегодня появилась еще одна точка притяжения туристов. Причем это не только красиво, но еще и полезно. В Дагестане запустили первую очередь Новолакской ветровой электростанции. В будущем она станет самой крупной в стране. Ожидается, что строительство второй очереди завершится в следующем году. Совокупная мощность парка составит 300 мегаватт в час. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов оценил масштабы проекта.

Тот случай, когда деньги пущенные на ветер, окупаются многократно. Первые киловатты Новолакской ветроэлектростанции «Росатома» поступили в энергосеть страны. Сегодня уже работает 61 установка, еще 59 запустят в следующем году.

«Уверен, камера не передает масштаба. Когда стоишь вблизи, эти установки поражают своими размерами. Высота — 150 метров, а диаметр ротора — 100 метров», — показал корреспондент.

Наши конструкторы стараются сделать ветряки все выше, а их лопасти — длиннее и легче.

«Вся эта конструкция весит 320 тонн. Здесь семь тысяч деталей. Чтобы вся эта махина выдерживала штормовые порывы ветра, здесь закручено более 10 тысяч таких болтов», — рассказал Мурад Магомедов.

Новолакская ветроэлектростанция — десятый ветропарк «Росатома». Несмотря на санкции, строительство не останавливали. Западные технологии полностью заменили российскими. Все оборудование здесь на 85% отечественное.

«Это крупнейший инвестиционный проект в истории Дагестана. Крупнейший. Если говорить как об энергетическом объекте, это крупнейший ветропарк в стране. То есть это очень серьезный объект. Дагестан сейчас имеет дефицит в генерации электроэнергии. Этот дефицит растет, потому что растет потребление, и оно растет выше, чем в среднем по стране», — объяснил первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц.

Ветер — идеальный источник энергии, неисчерпаемый и бесплатный. Главное — такие станции не вредят природе. Территория этого ветропарка находится на пути миграции птиц. Ученые специально провели мониторинг и установили: лопасти вращаются гораздо выше высоты их пролета. Летучие мыши и птицы даже не заметят ветряков, они будут пролетать под ними.

«Объект расположен так, чтобы не попадать на миграционные пути птиц. Ситуация будет, безусловно, отслеживаться — в период функционирования объекта при необходимости дополнительные меры будут приняты. Пока то, что мы видим, для местной флоры и фауны объект весьма благоприятен. В летние месяцы я наблюдал, как живность хорошо пряталась в тени ветровых установок. Любимое место волов, коров и лошадей», — рассказал Григорий Назаров, генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия».

Здесь все автоматизировано. Установки сами поворачиваются к ветру. Внутри башен — компьютеры и метеодатчики, которые анализируют погоду и корректируют положение лопастей.

«Трава едва колышется, сейчас дует восточный ветер — всего лишь 3 метра в секунду. Здесь, в приморской низменности Дагестана обычно бывает ветрено. Именно поэтому здесь и построили станцию. Несмотря на слабый ветер, установки работают и вырабатывают электроэнергию», — показал корреспондент.

Операторы следят за показателями и регулируют работу ветроустановок в режиме 24/7.

«Данная установка работает при скорости ветра от 2,5 м/с, и выходит номинал при скорости ветра от 12 до 20 м/с. То есть мощность генератора 2,5 МВт, она уходит в номинал и в таком ветре, при 12,5–16 м/с. При штормовом ветре — более 25 м/с — данная установка отключается для безопасности», — рассказал Гасан-Гусен Рамазанов, технический директор Новолакской ВЭС «Росатома».

Ветропарк отлично вписался в пейзаж. Белые исполины на фоне гор уже стали новой точкой притяжения для фотографов и туристов. Параллельно здесь возводят вторую очередь станции. Когда ее запустят, суммарная мощность комплекса выйдет на проектные 300 МВт. Тогда этот ветропарк станет самым крупным и самым мощным в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.