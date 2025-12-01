Ученые сравнили влияние соцсетей на мозг с действием наркотиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Исследователи предупреждают, что чрезмерный просмотр коротких видео вызывает психические нарушения и истощение организма.

Ученые установили, что скроллинг соцсетей и просмотр рилсов и тиктоков наносят вред мозгу, сопоставимый с действием наркотиков. Они отмечают, что такая активность провоцирует панические атаки, паранойю, бредовые мысли, депрессию и другие психические расстройства, о чем говорится в материале National Library of Medicine.

Со слов американских психологов и психотерапевтов, главная опасность кроется в алгоритмах рекомендаций. Они создают мощный дофаминовый всплеск, вызывающий перегрузку организма и последующее повреждение мозга.

В статье National Library of Medicine ученые сообщили, что проанализировали 71 исследование о влиянии интернет-контента на здоровье. В них участвовали 98 299 человек. Людей разделили на две группы: тех, кто употребляет запрещенные вещества, и тех, кто в огромных объемах смотрит рилсы и тиктоки. В результате специалисты выяснили, что постоянный просмотр коротких видео вызывает истощение организма, аналогичное эффекту психоактивных веществ.

Исследователи предложили рекомендации, которые помогут снизить риски. Они советуют откладывать телефон минимум на 25 минут в день, чаще медитировать, не смотреть экран перед сном и начинать утро с зарядки, а не с новостей, картинок или сообщений от родственников.

