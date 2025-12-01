Набиуллина отметила важность диалога ЦБ с российским бизнесом

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Это помогает регулятору своевременно вносить изменения в свою политику и принимать взвешенные решения.

Центральный банк (ЦБ) России на постоянной основе поддерживает контакт с российским бизнесом, который помогает регулятору своевременно вносить изменения в свою политику, основываясь на новые тенденции. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем видеообращении к участникам коммуникационной сессии «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России».

«Постоянный контакт с бизнесом помогает нам вовремя делать поправку на новые тенденции, когда они только-только проявляются, и в конечном счете помогают принимать взвешенные решения», — подчеркнула Набиуллина.

Она также добавила, что в диалоге с российским бизнесом «проясняются общие картины» экономики и появляются «общие системы координат». Кроме того, совет директоров регулятора перед каждым решением, связанным с ключевой ставкой, изучает всю возможную информацию о положении дел в регионах и разных отраслях.

По словам главы ЦБ РФ, эти данные необходимо получать от граждан, которые ежедневно работают для развития экономики РФ, поскольку они видят спрос, понимают ситуацию в своей отрасли.

«Мне кажется, и бизнес стал лучше понимать политику Центрального банка. Все громче звучат голоса предпринимателей с призывом быстрее снизить инфляцию, а не только призывы быстрее снизить процентные ставки», — подытожила Набиуллина.

