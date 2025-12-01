Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ранее стало известно, что альянс может рассмотреть нанесение упреждающего удара по России.

Заявление председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможных «упреждающих ударах» по территории России является безответственным шагом, который подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом стало известно из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

«Крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации. Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, руководство Североатлантического альянса продолжает бездоказательно обвинять РФ в «воинственной ядерной риторике» и гибридных атаках.

Дипломат отметила, что в условиях, когда альянс активно раскручивает антироссийскую истерию, высказывания о возможных ударах только усиливают уже существующую конфронтацию.

«В Брюсселе любят повторять мантру о „сугубо оборонительном“ характере альянса. Саморазоблачительные откровения Дж. Каво Драгоне об „упреждающих ударах“ подводят жирную черту под этой мифологией», — заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в НАТО собрались рассмотреть возможность упреждающих ударов по России.

