Нидерланды заключили с Украиной соглашение о совместном производстве БПЛА

Не уточняется, о каких именно аппаратах идет речь, не называются и сроки.

Нидерланды заключили соглашение с Украиной о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в обоих государствах. Об этом стало известно из заявления министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса в социальной сети Х.

«Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить беспилотники в обеих странах. С моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве (Build With Ukraine)», — написал Брекелманс.

Министр обороны уточнил, что соглашение по совместному производству дронов укрепляет безопасность, устойчивость и инновации двух стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро. Несмотря на символическую цену, румынская сторона обязуется оплатить налог на добавленную стоимость в размере 21 миллиона евро, исходя из общей стоимости истребителей и пакета логистической поддержки в 100 миллионов евро. Кроме того, Румыния обязуется предоставить места в Центре подготовки пилотов для летчиков из стран НАТО и других партнеров.

