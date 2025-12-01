Нам нужна футбольная команда: как дети Лерчек отреагировали на беременность мамы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мнения старших наследников интернет-знаменитости разделились.

Дети блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) были счастливы, узнав о беременности мамы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщила сама интернет-знаменитость перед очередным заседанием суда.

По словам Чекалиной, ее дети, от первого брака пришли в восторг, когда узнали о том, что в их семье ожидается пополнение. Блогер отметила, что ее старшие наследники-двойняшки Алиса и Богдан, разделились во мнениях. Дочь хочет, чтобы родилась сестренка, а сын — чтобы братик.

«Как он (Богдан. — Прим. ред.) сказал, Луис (Луис Сквиччиарини — новый возлюбленный Лерчек, танцор. — Прим. ред.), нам нужна футбольная команда. Луис же с Аргентины», — вспоминала интернет-знаменитость.

Блогер уже воспитывает троих детей, которые родились в браке с бывшим супругом Артемом Чекалиным: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Лерчек попросил суд направить блогера на обследование по беременности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.