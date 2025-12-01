«Низкий интерес»: почему биткоин снова откатился после восстановления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Колебания биткоина усиливаются на фоне неопределенности в монетарной политике США.

Рынок цифровых активов продолжает демонстрировать нестабильность на фоне изменения ожиданий относительно монетарной политики США. Об этом «Известиям» сообщил владелец и генеральный директор компании GIS Mining Василий Гиря.

По его словам, после ноябрьского снижения до уровня около 80 тысяч 600 долларов биткоин почти полностью восстановил потери, поднявшись в район 93 тысяч долларов, однако устойчивости рынку это не добавило.

«Восстановление происходило на фоне резко сменившихся ожиданий по ставкам ФРС и притока средств в биткоин-ETF, но внутренняя устойчивость рынка не успела укрепиться: открытый интерес оставался низким, а крупные игроки проявляли сдержанность», — отметил он.

Собеседник указал, что уже в начале декабря начался уверенный откат котировок. Дополнительное давление оказали проблемы в сегменте децентрализованных финансов и сбои в инфраструктуре, включая инциденты в Yearn Finance.

По оценке Гири, в результате за короткое время были ликвидированы длинные позиции на сумму свыше 570 миллионов долларов, а участники рынка перешли в режим избегания риска.

Он подчеркнул, что текущая отметка, приблизившаяся к 86 тысячам 641 доллару, отражает неопределенность: инициативу не берет ни одна из сторон. Зона 85-86 тысяч долларов, по мнению эксперта, может стать временной точкой опоры, однако для продолжения роста потребуется уверенный пробой уровня 90 тысяч долларов.

Василий Гиря ожидает, что без ощутимого укрепления спроса торги до заседания Федеральной резервной системы 11 декабря могут проходить в ограниченном диапазоне с заметными колебаниями. Риск дальнейшего снижения сохраняется, особенно если макроэкономическая статистика или заявления руководства ФРС окажутся жестче прогнозов.

«Розничные инвесторы и маржинальные трейдеры вновь пострадали от резких коррекций, напомнив, что в текущей фазе цикла преимущество — у тех, кто действует с запасом прочности и ликвидности», — поделился специалист.

Эксперт отметил, что повторное движение вниз способно вернуть рынок к отметкам порядка 80 тысяч 600 долларов, а при неблагоприятном сценарии — к уровню 77 тысяч долларов.

При этом Гиря обратил внимание на позитивную динамику в российском секторе промышленного майнинга криптовалют. По его данным, в осенний период объем заказов на закупку оборудования и предоставление вычислительных мощностей в отечественной юрисдикции вырос по сравнению с летом примерно на 28 процентов.

«На рынках продолжается взаимопроникновение фиатного и криптовалютного рынков. Российские банки и инвестиционные компании все заметнее участвуют в формировании кредитных и инвестиционных продуктов для майнинга», — заключил он.

