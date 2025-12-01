Мать семерых детей перепутала педали на тест-драйве и оставила женщину инвалидом

Фото: www.globallookpress.com/Tejas Sandhu

Пострадавшая забирала новый автомобиль из салона, но теперь не сможет сесть за руль.

В Великобритании 55-летняя женщина оказалась прикована к инвалидному креслу после инцидента в автосалоне. Покупательница нового внедорожника во время тест-драйва случайно нажала педаль газа вместо тормоза и сбила пострадавшую прямо на парковке. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным суда, 36-летняя мать семерых детей испытывала сложности с управлением Nissan X-Trail стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей) и попросила сотрудника показать ей, как работают педали. Но в момент демонстрации она по ошибке нажала на газ вместо тормоза. Почти двухтонный кроссовер резко рванул вперед и сбил стоявшую рядом женщину.

Пострадавшая, которая в тот день забирала свой новый автомобиль, получила тяжелые травмы головы и ног, впала в кому на десять дней и позже перенесла сепсис, инсульт и ампутацию ноги. На данный момент она прикована к инвалидному креслу.

В суде женщина заявила, что ее жизнь полностью разрушена.

«Я просыпаюсь, забывая, что ноги больше нет… Это как повторяющийся кошмар», — сказала она.

Пострадавшая призналась, что теперь ее взрослым сыновьям приходится ухаживать за ней, а ночные кошмары и фантомные боли стали постоянными.

Суд назначил виновной 26 недель тюрьмы условно, двухлетний запрет на вождение, 200 часов обязательных работ и компенсацию. Чтобы вернуть права, ей придется пройти расширенный экзамен.

Защита утверждала, что женщина «перепутала педали» и искренне раскаивается. Судья признал, что прямое заключение разрушит жизнь ее детей.

«Одно мгновение привело к катастрофическим последствиям», — подчеркнул он.

