Такая разная халява: психолог о влиянии бесплатных вещей на мотивацию

Подарки могут формировать конфликтное поведение и снижать способность к сочувствию.

Подарки и внешние бонусы способны как поддерживать, так и подменять внутреннюю мотивацию. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала Кризисный психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева.

«Работы в русле теории самоопределения показывают, что подарки и внешние бонусы могут как поддерживать, так и подменять внутреннюю мотивацию — все зависит от контекста и ощущения автономии», — объяснила она.

Исследования показывают, что у людей, ожидающих привилегий, халява закрепляет модель поведения с пониженной эмпатией и повышенной конфликтностью, особенно в условиях несправедливости и дефицита ресурсов.

Ермолаева отметила, что реакция на халяву представляет собой единый процесс, затрагивающий эмоции, самооценку, мотивацию и взаимоотношения. Сначала возникает эйфория — облегчение и радость, ощущение закрытого дефицита, что является нормальной реакцией. Затем могут появляться неловкость, стыд, чувство незаслуженности и желание дистанцироваться.

«У других, наоборот, бесплатное обесценивается: ресурс кажется менее важным, о нем хуже заботятся, снижается вовлеченность в деятельность, если она досталась слишком легко», — пояснила психолог.

Она добавила, что у некоторых усиливается ощущение «мне должны», падает ответственность, растут требования к окружающим, что ухудшает отношения и снижает доверие.

По словам Ермолаевой, опасность возникает, когда разовая халява превращается в устойчивую модель: человек теряет навыки самостоятельности, избегает ответственности и утрачивает чувство собственной эффективности.

