Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены нашли в пустыне в ОАЭ

По информации следствия, убийство супругов было заказным.

Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны были найдены в ОАЭ. Об этом проинформировал телеканал 78 в своем Telegram-канале.

«Останки тел убитой супружеской пары находились в пустыне, на пустыре. Обнаружили их около двух недель назад», — говорится в сообщении.

Приблизительно месяц назад Новаки перестали выходить на связь с семьей. А 7 ноября выяснилось, что Роман и Анна были убиты. По данным следствия, целью преступления стало вымогательство криптовалюты.

В правоохранительных органах выяснили, что убийство было заказным. Подозреваемые исполнители установлены, задержаны и находятся в СИЗО. Ими были: Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин.

Преступление было тщательно спланировано. Бизнесмена и его жену заманили на виллу в городе Хатта. Предлогом стали переговоры об инвестициях.

Новаков посадили друг напротив друга, чтобы они видели мучения супруга. А когда Роман и Анна умерли, тела расчленили топорами и закопали в пустыне.

