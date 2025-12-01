«Результаты неутешительные»: Роза Сябитова рассказала о предстоящей операции

Роза Сябитова пожаловалась на боль в руке и сообщила о предстоящей операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

После участия в спортивном реалити-шоу телеведущая столкнулась с болью в руке.

Телеведущая Роза Сябитова рассказала в личном блоге, что столкнулась с болью в руке и теперь готовится к операции.

«Возникла необходимость прийти в клинику. Почему? Все вы знаете, что я активно участвую в спортивных реалити-шоу. После недавнего реалити-шоу у меня заболела рука», — объяснила Сябитова.

По словам телеведущей, ей провели магнитно-резонансную томографию, и результаты оказались неудовлетворительными.

«МРТ сделана, результаты получены. Пока неутешительные. Нужно делать операцию. Буду держать вас в курсе. Все-таки очень хочется на следующий год поучаствовать в экстремальных шоу. Так что до встречи!» — добавила сваха.

Ранее Сябитова заявила, что положительно относится к уходу россиянок с онлайн-платформ для знакомств. Ее слова приводит URA.RU.

Телеведущая считает, что подобная тенденция приносит пользу: все больше женщин предпочитают оффлайн-форматы, поскольку именно личное общение позволяет действительно понять человека. Сябитова подчеркнула, что сайты знакомств, как и любые цифровые инструменты, являются лишь способом передачи информации и не могут заменить настоящую встречу.

Она также отметила, что женщины нередко совершают типичную ошибку при поиске партнера — предполагают, что мужчины руководствуются теми же принципами, что и они. Сябитова пояснила, что у представителей обоих полов есть общая мотивация — желание создать семью, однако женщины зачастую думают о браке иначе.

