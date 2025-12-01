Пьяного рыбака спасли в московском пруду

Фото: 5-tv.ru

Мужчина вывалился за борт собственной лодки.

Вывалившегося за борт лодки пьяного рыбака спасли в одном из прудов Москвы. Об этом сообщило Агентство «Москва» в своем в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, изрядно выпивший мужчина решил порыбачить на лодке на Большом Садовом пруду на севере столицы. Однако из-за переизбытка алкоголя в крови его отдых завершился неприятным инцидентом: горе-рыбак вывалился за борт судна.

К счастью, спасатели оказались неподалеку и пришли на помощь мужчине. Его достали из воды и отвезли на станцию, где напоили горячем чаем. Затем любителя отдыха на природе отпустили домой.

