Более тысячи человек погибли в результате наводнения в Индонезии, Таиланде и Шри-Ланке

Сотни местных жителей пропали без вести.

В результате наводнений в Индонезии, Таиланде и Шри-Ланке более тысячи людей погибли и сотни пропали без вести. Об этом пишет The Guardian.

Это самый мощный удар стихии со времен катастрофического цунами, которое произошло больше 20 лет назад. Тогда, в 2004 году, жертвами непогоды в регионе стали свыше 230 тысяч человек.

Три тропических циклона совпали с северо-восточным муссоном. Это принесло сильные ливни в юго-восточную Азию. Значительные разрушения получили Индонезия, Таиланд и Шри-Ланка. Стихия в меньшей степени ударила по Малайзии и Филиппинам.

Согласно последним данным, на острове Суматра интенсивная штормовая деятельность привела к гибели по меньшей мере 442 человек и пропаже без вести еще 402, а в Таиланде количество погибших превысило 170 человек.

