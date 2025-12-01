«Это весело»: порномодель продает слезы, чтобы заработать на новогодние подарки

Фото: 5-tv.ru

Создательница контента для взрослых занимается необычным бизнесом ради детей.

В США 44-летняя создательница контента для взрослых Лиз Ривер рассказала о необычной «рождественском подработке». Она собирает собственные слезы в стеклянные бутылочки и продает их фанатам по 665 долларов (около 52 тысяч рублей). Историей поделилось издание Need To Know.

Ривер уже более 20 лет ведет аккаунты с контентом для взрослых, однако в декабре всегда ищет дополнительный заработок. По ее словам, деньги от продажи слез идут на подарки детям, живую елку и возможность собрать всю семью на праздники.

Идея родилась случайно: однажды Лиз написала в соцсетях, что может расплакаться на заказ. Один мужчина сразу заплатил ей за 20-минутное видео, где она просто сидит и плачет. После этого он купил салфетки, пропитанные ее слезами. Тогда она и решила выпускать «слезы в банках».

«Я всегда была очень чувствительной. Для меня поплакать — не проблема», — признается Лиз.

Сначала продажи были редкими — всего по нескольку бутылочек в год. Теперь, по словам модели, она «осчастливила уже больше сотни покупателей» и планирует выпускать мини-версии в виде кулонов.

Лиз уверяет, что без этого странного бизнеса ее дети получили бы куда скромнее подарки.

«Без продажи слез и видео, где я плачу, у нас было бы совсем другое Рождество. Я уже начала покупать подарки», — говорит она.

Помимо «слезных банок» фанаты платят ей за самые разные фетиши — от щекотки до покупки старой обуви и наволочек, на которых она плакала.

Ривер подчеркивает, что занимается этим ради семьи: она стала мамой-одиночкой еще в подростковом возрасте и начала карьеру в индустрии в 23 года, чтобы прокормить троих детей.

«Мне нравится моя работа, нравится делать странные вещи — это весело. Но главное, что я могу обеспечить своих детей», — говорит она.

